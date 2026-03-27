Dopo il tutto esaurito a Milano, uno spettacolo teatrale con Nicola Donti viene confermato anche a Roma, con una seconda data aggiunta. La rappresentazione intitolata

NICOLA DONTI RADDOPPIA A TEATRO CON L’ORA DI RECUPERO (PER PRENDERLA DAVVERO CON FILOSOFIA) Dopo il sold out della data milanese, il Prof. che porta la filosofia fuori dalle aule debutta giovedì 21 maggio al Nuovo Teatro Orione di Roma Una serata di teatro, filosofia e divertimento per tornare simbolicamente sui banchi di scuola e affrontare tutto ciò che non ci è mai stato insegnato. Con L ’ ora di recupero (Per prenderla davvero con filosofia), Nicola Donti continua il suo viaggio dopo il debutto milanese tutto esaurito. Lo show – prodotto da Chimera Agency (To Be All Group) e Talia Media – offrirà un’esperienza inedita che combina riflessione filosofica e comicità, dando vita a un racconto ironico ma intenso sulle grandi domande della vita ancora irrisolte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Nicola Donti. Dopo il sold out a Milano, “L’ora di recupero” raddoppia con una nuova data a Roma

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Abbiamo aggiunto una seconda data di teatro Ci vediamo a Roma il 21 maggio. Info e biglietti qui sotto e nel link in bio https://www.vivaticket.com/it/ticket/nicola-donti-l-ora-di-recupero/298295 - facebook.com facebook