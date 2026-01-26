A seguito del grande successo e del sold out del concerto del 6 giugno al Circo Massimo, Cesare Cremonini annuncia un secondo appuntamento nella stessa location, previsto per il 7 giugno. Dopo aver concluso un’estate ricca di esibizioni negli stadi, questa nuova data offre ai suoi fan l’opportunità di ascoltarlo dal vivo in un contesto unico, rafforzando il suo legame con il pubblico romano.

Dopo l’enorme successo del tour negli stadi dell’estate 2025 e il sold out del concerto del 6 giugno, Cesare Cremonini si è visto “costretto” ad aggiungere una seconda data al Circo Massimo di Roma, prevista per il 7 giugno. La decisione arriva in risposta a una richiesta straordinaria da parte del pubblico, ennesima dimostrazione di un periodo particolarmente roseo della carriera del cantautore bolognese. L’ex frontman dei Lùnapop si esibirà dunque per due sere consecutive nel tempio della musica capitolino, davanti a circa 130000 persone. Le due date romane daranno il via a una tournée che ha già venduto oltre 250000 biglietti, e che toccherà le principali città italiane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dopo il sold out della prima data, Cesare Cremonini raddoppia al Circo Massimo

Cesare Cremonini, sold out al Circo Massimo. Ultimi biglietti disponibili per la data di ImolaCesare Cremonini conquista il Circo Massimo di Roma con un sold out da record, vendendo 70 mila biglietti in anticipo.

Cesare Cremonini, il live al Circo Massimo sold out con sei mesi di anticipoCesare Cremonini conquista il pubblico romano con un sold out anticipato di sei mesi al Circo Massimo.

