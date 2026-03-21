Addio a Nicholas Brendon | la star di Buffy trovato senza vita nel sonno

Nicholas Brendon, attore noto per aver interpretato Xander Harris in “Buffy l’ammazzavampiri”, è stato trovato senza vita nel suo letto. Aveva 54 anni. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine all’attore, che ha lasciato un segno importante nel mondo della televisione. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra fan e colleghi.

Nicholas Brendon, attore statunitense noto soprattutto per il ruolo di Xander Harris nella celebre serie televisiva “Buffy l’ammazzavampiri”, è morto all’età di 54 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia, che ha spiegato che l’attore si è spento nel sonno per cause naturali. Per molti spettatori Brendon è stato uno dei volti simbolo di una delle serie più amate tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Con il suo personaggio ironico e umano, aveva conquistato una generazione di fan, diventando uno dei protagonisti più riconoscibili dell’universo di Buffy. L’annuncio della famiglia. A comunicare la morte dell’attore è stata la sua famiglia attraverso un messaggio condiviso sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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