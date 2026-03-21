Nicholas Brendon il ricordo delle star di Buffy - L' ammazzavampiri | Mio dolce Nicky

Nicholas Brendon, noto per il ruolo di Xander nella serie Buffy - L'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni per cause naturali. Dopo la notizia, Alyson Hannigan, Emma Caulfield e altri membri del team creativo hanno condiviso ricordi e omaggi dedicati all’attore, ricordando il suo contributo alla serie e il suo ruolo nel cast di culto. La notizia ha suscitato commenti e reazioni tra i fan e i colleghi.