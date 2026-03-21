Nicholas Brendon il ricordo delle star di Buffy - L' ammazzavampiri | Mio dolce Nicky
Nicholas Brendon, noto per il ruolo di Xander nella serie Buffy - L'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni per cause naturali. Dopo la notizia, Alyson Hannigan, Emma Caulfield e altri membri del team creativo hanno condiviso ricordi e omaggi dedicati all’attore, ricordando il suo contributo alla serie e il suo ruolo nel cast di culto. La notizia ha suscitato commenti e reazioni tra i fan e i colleghi.
Alyson Hannigan, Emma Caulfield e il team creativo della serie soprannaturale di culto hanno omaggiato l'interprete di Xander, morto per cause naturali a 54 anni. Il cast di Buffy - L'ammazzavampiri piange la scomparsa improvvisa di Nicholas Brendon. L'interprete di Xander Harris è morto improvvisamente nel sonno a 54 anni, lasciando familiari, colleghi e fan sgomenti. Il tributo di Alyson Hannigan ed Emma Caulfield Tra le prime reazioni alla notizia della morte, quella di Alyson Hannigan che nella serie in onda tra il 1997 al 2003 interpretava la migliore amica di Xander, Willow Rosenberg. "Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Articoli correlati
Leggi anche: È morto Xander di “Buffy l’Ammazzavampiri”. L’attore Nicholas Brendon “stava prendendo delle medicine e si sottoponeva a delle cure per gestire la sua diagnosi”
Leggi anche: Morto Nicholas Brendon attore di "Buffy l'ammazzavampiri", aveva 54 anni: le cause del decesso
Una selezione di notizie su Nicholas Brendon
Temi più discussi: Nicholas Brendon, morto lo Xander della serie Buffy: l'attore aveva 54 anni. La famiglia: Se n'è andato nel sonno; Addio a Nicholas Brendon, l’attore di Buffy. L’annuncio della famiglia e le cause della morte; È morto Nicholas Brendon, addio a Xander Harris di Buffy l’ammazzavampiri: le cause del decesso; Nicholas Brendon: l’attore di ‘Buffy the Vampire Slayer’.
È morto Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander nella serie Buffy l’ammazzavampiriÈ morto l’attore statunitense Nicholas Brendon, noto soprattutto per il ruolo di Xander Harris in Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più famose di fine anni Novanta e primi ... ilpost.it
Nicholas Brendon è morto, l'attore di Buffy l'ammazzavampiri aveva 54 anni. La famiglia: «Si è spento nel sonno»Nicholas Brendon, l'attore iterprete di Xander Harris in Buffy l'ammazzavampiri e Kevin Lynch in Criminal Minds, ... msn.com
È morto Nicholas Brendon, l’indimenticabile Xander di Buffy L’ammazzavampiri: aveva 54 anni x.com
Nicholas Brendon è morto, l'attore di “Buffy l'ammazzavampiri” aveva 54 anni. La famiglia: «Si è spento nel sonno» facebook