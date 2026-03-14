Nebo schiaccia tutto | Milano-Maccabi 96-87 highlights

Nella giornata 31 di Eurolega, l'Olimpia Milano ha battuto la Maccabi con il punteggio di 96-87. La partita si è svolta con i giocatori che hanno dato il massimo su entrambi i lati del campo, portando a casa una vittoria importante. La gara ha visto diverse azioni decisive e momenti di tensione, mentre i giocatori si sono impegnati per tutto il tempo.

L'Olimpia Milano centra un successo pesantissimo nella giornata 31 di Eurolega, a cui seguiranno playoff e playin. Guarda gli highlights della vittoria 96-87 sul Maccabi Tel Aviv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nebo schiaccia tutto: Milano-Maccabi 96-87, highlights Articoli correlati Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo! Nebo e Milano vincono 96-87: l’Olimpia resta vivaL’EA7 Emporio Armani Milano ha sconfitto il Maccabi Tel Aviv per 96-87 all’Allianz Cloud di Milano, mantenendo vive le speranze di qualificarsi per... Approfondimenti e contenuti su Nebo schiaccia tutto Milano Maccabi 96... Temi più discussi: LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo!; Nebo schiaccia il passato. Olimpia solida, Maccabi battuto; Milano batte il Maccabi e resta in corsa per la post-season; Basket Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in Eurolega. Olimpia Milano vs Maccabi, diretta 4Q 86-80 7'4Q: Brooks da tre apre l' ultimo parziale 76-67, fallo antisportivo per Pippo Ricci 77-69 dopo i due liberi e palla ancora per il Maccabi che attacca il ferro con Clark 77-71 a 7'50'', Nebo schiaccia ... pianetabasket.com Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in EurolegaResta in scia alla zona play-in dell’Eurolega l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Allianz Cloud di Milano si impone sul Maccabi Tel Aviv e si porta a un ... oasport.it «Le montagne russe dureranno ancora a lungo. » Questa frase riassume bene la serata dell’Olimpia Milano all’Allianz Cloud, dove i ragazzi di Peppe Poeta portano a casa una vittoria fondamentale contro il Maccabi Tel Aviv per 96-87. Siamo alla trentunesim - facebook.com facebook Eurolega, Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87: gli highlights #SkySportBasket #Eurolega #OlimpiaMilano #Maccabi x.com