Addio inverno tranquillo | sull' Italia pioggia vento e tanta neve

Tra pioggia, vento e neve, l’Italia saluta un inverno diverso dal solito. La stagione che di solito porta freddo intenso e poche precipitazioni ora si presenta con condizioni più movimentate. Le perturbazioni si spostano in modo più frequente, portando piogge abbondanti e nevicate anche in zone che di solito ne vedono poche. La fine dell’inverno si fa sentire con un clima più instabile e cambiamenti improvvisi.

Flusso atlantico in piena forza: in arrivo una settimana di maltempo, neve anche a bassa quota e accumuli abbondanti sulle Alpi La parte centrale dell'inverno, solitamente caratterizzata da freddo più intenso e precipitazioni meno incisive sarà di tutt'altra natura quest'anno. Un flusso atlantico in gran forma, alimentato da aria polare proveniente dal nord America, quella stessa massa d'aria che sta determinando gelo intenso su tutti gli States coinvolgerà l'Italia in numerosi passaggi perturbati. A inizio settimana le basse temperature su parte del Nord, potranno favorire nevicate fino a bassa quota ma poi la quota neve salirà e saranno le Alpi a fare il pienone con accumuli freschi complessivi alla vigilia delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 anche oltre il metro.

