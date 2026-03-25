Piomba nuovamente l’inverno | pioggia vento e neve in montagna

Un fronte di aria fredda sta attraversando la regione, portando piogge, venti intensi e nevicate in montagna. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento dopo un periodo di tempo più stabile. La perturbazione si estende su diverse zone, influenzando principalmente le aree montuose e le aree circostanti. La situazione è monitorata dalle autorità competenti per gestire eventuali disagi.

Nuova incursione molte fredda sulla nostra regione. Da giovedì sera e fino a sabato torneranno le piogge ma soprattutto il freddo con crollo termico e massime che non supereranno i 10 gradi nella giornata di venerdì. Torna la neve in montagna sopra i 900 metri, con quota neve in discesa nella nottata tra giovedì e venerdì, quando potremo avere qualche spolverate su Gargano, alta Murgia e Subappennino. Venti freddi che si disporranno dai quadranti settentrionali. Il freddo si farà sentire maggiormente sulle zone settentrionali della Puglia e meno su quelle Salentine assestando in quota una -3 sul Tavoliere rispetto ad una -1 sul Leccese. Da domenica temperature nuovamente in aumento ma con forti venti di maestrale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Piomba nuovamente l’inverno: pioggia, vento e neve in montagna Articoli correlati Leggi anche: Pioggia e vento sferzano la costa, neve in montagna Addio inverno tranquillo: sull'Italia pioggia, vento e tanta neveFlusso atlantico in piena forza: in arrivo una settimana di maltempo, neve anche a bassa quota e accumuli abbondanti sulle Alpi La parte centrale... Canzone dell’inverno- UDA inverno scuola infanzia e primaria Altri aggiornamenti su Piomba nuovamente L’Europa piomba del FREDDO, Italia sotto tiro: condizioni meteo di stampo invernaleNuovo colpo di scena meteo. Oramai è chiaro e lampante per tutti i modelli. Le proiezioni attuali sembrano ormai convergere verso uno scenario già ... meteogiornale.it Meteo, la bufera dell'Immacolata piomba sull'Italia e inizia l'inverno: attesi neve (anche a bassa quota) e forti temporaliDomenica 30 novembre 2025 una perturbazione atlantica raggiunge l’arco alpino, portando un peggioramento delle condizioni meteo al Nord. Attese piogge isolate e qualche nevicata sulle Alpi occidentali ... corriereadriatico.it