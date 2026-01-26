Vortice polare in arrivo sull’Italia | le regioni dove pioverà di più e quando è prevista la neve
Un vortice polare sta interessando l’Italia, portando precipitazioni consistenti e neve in diverse regioni. Le condizioni meteorologiche resteranno instabili fino alla fine di gennaio, con possibili intensificazioni legate a un importante stratwarming. Di seguito, analizziamo le aree più colpite e le tempistiche previste, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle condizioni attese nel prossimo periodo.
In arrivo in Italia un vortice polare con piogge abbondanti e neve. Il maltempo proseguirà fino a fine gennaio e potrebbe intensificarsi per effetto del major stratwarming.🔗 Leggi su Fanpage.it
