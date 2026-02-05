L’Italia si sveglia sotto un cielo grigio e freddo. Il vortice polare e il riscaldamento stratosferico tengono il clima ancora invernale, rinviando l’arrivo della primavera. Le temperature restano basse e le previsioni indicano che il freddo continuerà ancora qualche giorno. La stagione non sembra voler cambiare passo, nonostante il calendario segnali ormai la fine di febbraio.

L’inverno non ha alcuna intenzione di lasciare spazio alla primavera. Nonostante il calendario ci accompagni verso la fine della stagione meteorologica, febbraio conferma la sua fama di mese instabile e spesso più freddo del previsto. Tra piogge frequenti, vento, neve solo a tratti e nuovi segnali dalla stratosfera, lo scenario resta pienamente invernale. L’Italia è attualmente esposta a una continua sequenza di perturbazioni atlantiche, cariche di umidità ma povere di aria davvero fredda. Questo spiega perché la neve, almeno per ora, resti confinata soprattutto alle zone montane, mentre in pianura prevalgono piogge e temperature spesso sopra la media. 🔗 Leggi su Leggo.it

Freddo senza fine sull?Italia: vortice polare e riscaldamento stratosferico rinviano la primavera. Cos'è lo stratwarming

A febbraio, l’Italia potrebbe essere interessata da cambiamenti climatici significativi legati allo Stratwarming, un fenomeno atmosferico che interessa le alte latitudini.

Freddo senza fine sull'Italia: vortice polare e riscaldamento stratosferico rinviano la primavera. Cos'è lo stratwarmingL'inverno non ha alcuna intenzione di lasciare spazio alla primavera. Nonostante il calendario ci accompagni verso la fine della ...

