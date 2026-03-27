neve a primavera superlavoro dei vigili del fuoco ad arezzo

Dalla tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco di Arezzo sono stati impegnati in diversi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno interessato il nord-est della provincia. La neve ha causato disagi e richieste di aiuto, portando i pompieri a intervenire in vari punti della zona. La situazione ha richiesto un notevole sforzo operativo da parte dei soccorritori.

AREZZO – Dalla tarda mattinata di ieri, i vigili del fuoco di Arezzo stanno intervenendo per numerosi interventi a causa delle improvvise nevicate che hanno interessato il nord-est della provincia aretina. Sono circa 60 gli interventi effettuati nella giornata di ieri. I maggiori disagi si sono verificati sui principali passi montani che collegano la provincia a Firenze e Forlì Cesena. I vigili del fuoco hanno operato con squadre della centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati. Gli interventi nella zona del Casentino si sono concentrati sulla Sr70, Sr71 e Sp73 nei comuni di Montemigliaio, Pratovecchio Stia e Poppi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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