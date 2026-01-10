Automobilista bloccato dalla neve intervento dei Vigili del fuoco

Nella notte appena trascorsa, alle ore 3, i Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per liberare un automobilista bloccato dalla neve. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza e il rientro alla normalità delle condizioni di circolazione in una zona interessata da nevicate intense.

I Vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti, nel corso della notte appena terminata, alle ore 3.30 per recuperare un fuoristrada, con quattro persone, rimasto bloccato sulla neve in località Parnacciano, direzione Scalocchio nel comune di San Giustino. Dopo aver liberato l'auto i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Scuolabus scivola sulla neve, terrore per i 40 studenti a bordo: l’intervento dei vigili del fuoco Leggi anche: Auto fuori strada o bloccate dalla neve: decine di interventi dei vigili del fuoco nell’Aretino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Neve, interventi in Altotevere; Medico del Pronto soccorso bloccato in casa dalla neve: portato in ospedale dalla Protezione civile; Italia al gelo: allerta della Protezione civile per neve a bassa quota e venti di burrasca - Italia al gelo: neve a bassa quota e venti di burrasca; Aiutato medico bloccato dalla neve: il professionista è stato trasportato al pronto soccorso per coprire il turno di lavoro. Neve, interventi in Altotevere - Interventi continui in tutto il territorio comunale di Città di Castello tra l’Epifania e la giornata di oggi per le squadre operative del Comune, impegnate in sinergia con Ufficio Tecnico, Protezione ... teletruria.it

Neve nelle Marche, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco - Automobilisti bloccati e alberi caduti sulle strade: il bilancio degli interventi provincia per provincia aggiornato alle ore 18. lanuovariviera.it

Forlì-Cesena, automobilisti bloccati dalla neve in Appennino: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco - Dalla mattinata di oggi, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì- corriereromagna.it

Neve, interventi in Altotevere

Traffico bloccato per le operazioni di soccorso di un’ambulanza, ma un automobilista pretende di passare comunque e aggredisce gli agenti della Polizia locale: arrestato. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.