Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia | superlavoro dei vigili del fuoco

Nella giornata di oggi, si è verificato un incendio presso il centro di smistamento rifiuti Ecocentro Alia di Firenze, situato in via San Donnino. L’incendio ha interessato il materiale depositato, causando la propagazione delle fiamme alla copertura dell’impianto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere il rischio e limitare i danni. La situazione è sotto controllo, con ulteriori aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.