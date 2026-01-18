Fiamme al centro di smistamento rifiuti di Alia | superlavoro dei vigili del fuoco
Nella giornata di oggi, si è verificato un incendio presso il centro di smistamento rifiuti Ecocentro Alia di Firenze, situato in via San Donnino. L’incendio ha interessato il materiale depositato, causando la propagazione delle fiamme alla copertura dell’impianto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere il rischio e limitare i danni. La situazione è sotto controllo, con ulteriori aggiornamenti previsti nelle prossime ore.
FIRENZE – Fiamme al centro di smistamento dei rifiuti Ecocentro Alia di via San Donnino. L’incendio ha coinvolto il materiale depositato e per irraggiamento l’incendio si è poi propagato alla copertura. Sul posto hanno operato tre squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche il uno scarrabile da 14mila litri dal comando di Prato. I vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono poi iniziate le azioni di spegnimento nel quale sono stati mpiegati i mezzi di movimento terra per smassare il materiale presente. Sul posto anche personale Nbcr. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
