Sigarette scatta l' aumento dei prezzi | rincari anche per sigari e tabacco trinciato Tutte le marche | il listino aggiornato

A partire dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato sono aumentati. Tutte le marche sono interessate dagli incrementi, come indicato nel nuovo listino ufficiale. Questa variazione si riflette sui costi di acquisto presso le tabaccherie, influenzando i consumatori e il mercato del settore. Di seguito, vengono riportati i dettagli aggiornati sui prezzi per orientarsi nella scelta.

Dal 16 gennaio, fumare costa ufficialmente di più: chi varca la soglia della tabaccheria si troverà di fronte a un listino prezzi aggiornato con rincari su quasi ogni pacchetto. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti pubblicato il nuovo tariffario che coinvolge circa 400 prodotti - tra sigarette, tabacco trinciato, sigari e sigaretti - recependo immediatamente le nuove accise previste dalla Legge di Bilancio 2026. Non si tratta di una scelta dei rivenditori, ma di un adeguamento fiscale obbligatorio che i tabaccai hanno dovuto applicare già dalle prime ore di questa mattina, con aumenti medi che si attestano sui 15-20 centesimi a confezione.

Aumento prezzo sigarette dal 16 gennaio: nuovi listini e rincari fino a 30 centesimi - Da domani, 16 gennaio, scatterà ufficialmente l’aumento del prezzo delle sigarette in tutta Italia. 98zero.com

Sigarette, da oggi i nuovi prezzi 2026: di quanto aumentano al pacchetto, la tabella ufficiale - Con la circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli entrano ufficialmente in vigore i nuovi prezzi delle sigarette, decisi dal governo con il rialzo delle ... fanpage.it

