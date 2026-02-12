L’attesa per il nuovo Samsung Galaxy S26 cresce, mentre si moltiplicano le voci sui prezzi in Europa. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un aumento anche negli Stati Uniti. L’azienda si prepara a svelare il telefono il 25 febbraio, ma i consumatori già si chiedono quanto potrebbe costare.

l’attesa per la gamma samsung galaxy s26 si avvicina all’annuncio ufficiale previsto per il 25 febbraio, con diverse voci sui prezzi che emergono da mercati differenti. i rumors suggeriscono rialzi in europa e corea, mentre negli stati uniti l’ipotesi di un incremento resta meno probabile. la disponibilità delle varianti 256 gb e 512 gb è confermata dalla fonte, senza indicazioni su prezzi esatti per ogni modello. prezzi samsung galaxy s26 europa e corea in aumento. aumenti in corea per galaxy s26, s26 plus e s26 ultra. secondo un rapporto proveniente dalla Corea, gli aumenti di prezzo sarebbero KRW 99. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Prezzi del samsung galaxy s26 in europa potrebbero indicare un aumento negli usa

Approfondimenti su Galaxy S26

Samsung alza l’asticella con il nuovo Galaxy S26.

Il Samsung Galaxy S26 si avvicina al mercato in un contesto economico globale incerto, con prezzi ancora da definire e una crescente attenzione verso i dispositivi pieghevoli.

ECCO IL SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA IN SUPER ANTEPRIMA! (forse...)

Ultime notizie su Galaxy S26

