Serie A La Russa | Bastoni non ha simulato Ci siamo sentiti derubati troppe volte
Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha criticato l’arbitro per aver espulso Bastoni, sostenendo che non ha simulato e che la squadra si sente spesso vittima di ingiustizie. La sua dichiarazione arriva dopo aver visto le immagini che mostrano il difensore dell’Inter mentre si rialza senza apparenti problemi, anche se il direttore di gara ha deciso di allontanarlo. La Russa ha aggiunto di aver sentito più volte giocatori e tifosi lamentarsi di decisioni discutibili durante le partite di Serie A.
Non intendono fermarsi le polemiche, giustissime, legato all'episodio avvenuto ieri sera durante il derby d'Italia di Inter e Juventus. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha voluto commentare l'espulsione di Pierre Kalulu, ex giocatore del Milan ora alla Juventus, e la simulazione di Alessandro Bastoni. Ecco, di seguito, le sue parole: “Dopo I'1-1 abbiamo preso 2 pali e anche in 11 contro 11 avremmo vinto con 3 gol di scarto. Siamo sempre in credito e ci siamo sentiti troppe volte derubati dalla Juventus. Chiellini? Mi ha fatto arrabbiare. Lui e l'ad hanno aggredito, insultato l'arbitro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rocchi: "Noi dispiaciuti, La Penna ha sbagliato. Bastoni ha simulato: tutti cercano di fregarci"
Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo.
Pistocchi attacca Bastoni e cita Maradona: «Non ha mai simulato»
Maurizio Pistocchi ha criticato Bastoni, affermando che non ha mai esagerato durante il match.
