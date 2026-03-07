Castel Frentano minoranza all’attacco | Obelisco e fontana storica della piazza lasciati nell’abbandono

Il gruppo consiliare di minoranza “Viviamo Castel Frentano” ha segnalato lo stato di abbandono dell’obelisco e della fontana storica di piazza dell’Assunta, chiedendo spiegazioni all’amministrazione comunale riguardo alla cura e alla manutenzione di questi elementi storici. La minoranza si è pronunciata pubblicamente per evidenziare le condizioni attuali di questi simboli della piazza.

Per la minoranza la situazione solleva diversi interrogativi, soprattutto sul futuro dei beni storici rimossi e sulle decisioni prese dall’amministrazione Secondo i consiglieri di minoranza, la vicenda riguarda in particolare la recinzione dell’obelisco e la fontana storica della piazza, elementi considerati parte dell’identità del paese. «Dopo diversi mesi – spiegano – siamo costretti a intervenire prendendo atto delle bugie raccontate dal sindaco sull’abbandono della fontana storica e della recinzione dell’obelisco, nonostante gli impegni assunti pubblicamente». Nella nota si ricostruiscono anche alcune tappe della vicenda: il 15 luglio 2025 sarebbe stata rimossa la recinzione attorno all’obelisco e il 6 agosto eliminata la fontanina storica che si trovava accanto al monumento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it 10eLotto, colpo da 100mila euro a Castel FrentanoRicco colpo al 10eLotto in Abruzzo nell’ultimo concorso di martedì 13 gennaio: un giocatore di Castel Frentano ha vinto 100mila euro grazie a un “8”... Castel Frentano, deleghe rimodulate dopo la crisi in giunta. L'opposizione: "Un regolamento di conti"Dopo la crisi in giunta, il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, ha rimodulato le deleghe agli assessori.