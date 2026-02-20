Trasporto disabili il sindaco di Castel Frentano replica | Nessun impatto sulle famiglie Chi oggi accusa ieri votava aumenti

Il primo cittadino Mario Verratti respinge al mittente le accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano: "Adeguamento tariffario chiesto dai gestori per compensare aumento dei costi, il Comune non fa cassa sui più deboli" “Questa amministrazione comunale non 'fa cassa' a spese dei cittadini e, tantomeno, delle persone più fragili. Al contrario, opera quotidianamente per reperire risorse e garantire servizi essenziali all’intera comunità, con particolare attenzione a chi necessita di maggiore sostegno”. Così il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, replica alle accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano sull'aumento delle tariffe per il trasporto disabili.🔗 Leggi su Chietitoday.it

