Trasporto disabili il sindaco di Castel Frentano replica | Nessun impatto sulle famiglie Chi oggi accusa ieri votava aumenti
Il sindaco di Castel Frentano spiega che il trasporto disabili non ha mai causato problemi alle famiglie, rispondendo alle recenti critiche. La polemica nasce dopo che alcuni hanno accusato la gestione del servizio, ma il primo cittadino ricorda che in passato si sono approvate tariffe più alte. La sua amministrazione continua a garantire il servizio senza aumenti ingiustificati, mantenendo l’attenzione verso le esigenze delle persone con fragilità. La questione rimane al centro del dibattito locale.
Il primo cittadino Mario Verratti respinge al mittente le accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano: "Adeguamento tariffario chiesto dai gestori per compensare aumento dei costi, il Comune non fa cassa sui più deboli" “Questa amministrazione comunale non 'fa cassa' a spese dei cittadini e, tantomeno, delle persone più fragili. Al contrario, opera quotidianamente per reperire risorse e garantire servizi essenziali all’intera comunità, con particolare attenzione a chi necessita di maggiore sostegno”. Così il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, replica alle accuse del gruppo ViviAmo Castel Frentano sull'aumento delle tariffe per il trasporto disabili.🔗 Leggi su Chietitoday.it
