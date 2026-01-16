Computer spariti dalla Sant’Agata l' ex presidente | Le chiavi della sede in mano a 50 persone

Recentemente, sono state rimosse le apparecchiature informatiche dalla sede della Pubblica Assistenza Sant’Agata. L'ex presidente ha dichiarato che le chiavi sono state consegnate a circa cinquanta persone, tra cui lui e suo marito, il 21 ottobre 2021, contestualmente alle dimissioni. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle attrezzature e dei dati associati alla sede.

«Ad avere le chiavi della sede della Pubblica Assistenza Sant'Agata erano una cinquantina di persone, la mia copia è stata consegnata il 21 ottobre 2021 insieme a quella di mio marito e alle nostre dimissioni. Da quel momento non vi ho più fatto accesso se non accompagnata, mesi dopo, dal liquidatore e solo per recuperare alcuni miei effetti personali». Lo ha detto in aula Katia Sartori, ex presidente dell'associazione e imputata per il peculato relativo ad alcuni computer dell'ente (convenzionato Ausl) che ha chiuso definitivamente i battenti il 31 dicembre 2021 ma che fino al mese di novembre 2021 ha continuato l' attività «proprio anche utilizzando quei pc», ha detto la stessa imputata.

