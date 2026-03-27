Fabrizio Romano ha chiarito che nel contratto di Cristian Romero con il Tottenham Hotspur non è presente alcuna clausola particolare. La notizia smentisce le voci che avevano circolato in merito a eventuali accordi differenti rispetto agli standard. Non sono stati menzionati dettagli specifici sul contratto, né condizioni aggiuntive rispetto a un normale accordo di prestazioni.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Fabrizio Romano ha respinto le voci secondo cui Cristian Romero avrebbe una clausola speciale nel suo contratto con il Tottenham Hotspur. Marca ha riferito questa settimana che Romero ha incluso una clausola nel suo nuovo contratto la scorsa estate che gli avrebbe permesso di trasferirsi all’Atletico Madrid se il club spagnolo avesse pagato 60 milioni di euro per lui. Tuttavia, Romano ha affermato che tale clausola non esiste. Lo ha detto il noto e stimato giornalista Canale YouTube: “Nelle ultime 24 ore ho ricevuto tantissime domande su una delle notizie sul difensore e su una clausola rescissoria speciale nel suo contratto con il Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Nessuna clausola speciale nel contratto di Cristian Romero al Tottenham

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