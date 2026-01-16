Spacciava cocaina davanti a casa | 25enne finisce nei guai

Un giovane di 25 anni di Caivano è stato arrestato dai carabinieri di San Nicola la Strada per spaccio di cocaina, avvenuto davanti alla propria abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’uomo, già noto alle autorità, nell’ambito di un’operazione volta a contrastare il traffico di droga nella zona.

I carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada hanno tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, un 25enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di cessione di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane è stato sorpreso mentre, a bordo della sua Opel Mokka, si fermava davanti al cancello d’ingresso di un’abitazione per cedere 0,60 grammi di cocaina a un acquirente, ricevendo in cambio una banconota da 50 euro. L’operazione dei Carabinieri, condotta con tempestività, ha permesso di bloccare immediatamente lo spacciatore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

