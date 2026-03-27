I l motto della terza puntata (sfortunatamente eliminatoria) di Pechino Express 2026 è stata: « Nulla di veramente prezioso arriva senza sforzo ». Ed è proprio la fatica ad aver invaso i concorrenti in questa nuova avventura lunga 329 chilometri. Un momento piuttosto complicato che ha visto litigare anche le coppie più affiatate come i Rapper, che hanno subito una gara piena di stanchezza e sfortuna. Medesimi problemi per le Albiceleste, in difficoltà per motivi di salute. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Le pagelle della seconda puntata di “Pechino Express 2026”: la coppia eliminata Pechino Express 2026, le tappe della terza puntata, classifica delle coppie, vincitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella terza tappa di "Pechino Express" i concorrenti hanno sentito la fatica della gara

Articoli correlati

Pechino Express su Sky e NOW tra i vulcani di Giava, anticipazioni della terza tappaTappa 3 Indonesia, Malang > Kota Madiun (329 km) Le prime scintille e tensioni tra le coppie accendono la competizione a Pechino Express, mentre...

Pechino Express, tensioni in crescita: terza tappa tra i vulcani di GiavaIn onda domani sera Le prime tensioni tra le coppie iniziano a emergere e accendono la competizione a Pechino Express, mentre prosegue il viaggio tra...

Approfondimenti e contenuti su Pechino Express

Temi più discussi: Pechino Express, terza tappa: una corsa spettacolare tra i vulcani dell'Isola di Giava; Pechino Express 2026 entra nel vivo: chi esce nella terza puntata e chi sono i favoriti per la vittoria; Pechino Express 2026 dopo questa terza puntata ha già i suoi vincitori. Ecco perché; Pechino Express 2026 terza puntata: chi ha vinto, eliminati e la prova dei vermi.

Pagelle Pechino Express 2026 terza puntata: Basalari fa solo drammi, i Comedians non fanno ridere. Dj e Raccomandati da applausiCome sono andate le coppie di concorrenti nella serata di giovedì 26 marzo dell’adventure game di Sky ... msn.com

Pechino Express, ecco come è andata a Giava: una terza tappa faticosa con due eliminati prevedibiliUn finale di prevedibile, dopo aver attraversato Giava e i suoi vulcani: chi ha vinto e chi ha perso la terza puntata di Pechino Express. style.corriere.it

MERAVIGLIA PURA #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW facebook

(in realtà siamo in pianura padana) #PECHINOEXPRESS - L’Estremo Oriente ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su @SkyItalia e in streaming solo su @NOWTV_It x.com