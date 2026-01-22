Enjoy Dolce Frutta lancia la nuova campagna digitale Gli influencer italiani protagonisti della promozione della frutta fresca Made in EU

A partire da febbraio, Enjoy Dolce Frutta avvia una nuova campagna digitale, promossa dalla OP Melodia, per valorizzare e incentivare il consumo di frutta fresca Made in EU. Gli influencer italiani sono protagonisti di questa iniziativa, che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di scegliere prodotti di qualità e provenienti dall’Unione Europea. Un progetto che unisce salute, sostenibilità e qualità, attraverso un percorso di comunicazione diretto e autentico.

Parte a febbraio la campagna digitale di Enjoy Dolce Frutta, il progetto europeo attuato dalla OP Melodia dedicato alla valorizzazione e alla promozione del consumo di frutta fresca Made in EU. L'iniziativa coinvolgerà un team selezionato di food creator italiani che, attraverso ricette, contenuti video e storytelling culinario, inviteranno i consumatori a riscoprire la qualità e la versatilità di alcuni dei frutti simbolo della produzione europea: fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie e uva. La campagna europea attuata dalla OP Melodia nasce con l'obiettivo di promuovere un consumo consapevole, sostenere la filiera ortofrutticola europea e mostrare come la frutta fresca possa diventare protagonista della cucina quotidiana, dalla colazione ai dessert, passando per piatti creativi e preparazioni healthy.

