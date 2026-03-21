L'Iran ha lanciato un avviso al mondo, annunciando di aver sparato missili verso una base nell’Oceano Indiano, distante circa 4.000 chilometri da Teheran, con l’obiettivo di colpire la Diego Garcia. Le sirene antiaeree sono suonate sull’isola, mentre sul pianeta si diffondono notizie di un raid sull’impianto di uranio di Natanz, che però si è concluso senza successo.

Le sirene antiaeree suonano su Diego Garcia, ma fanno eco in tutto il mondo occidentale. Perché prendendo di mira l’importante base anglo-americana sull'isola dell’Oceano Indiano - seppure in un attacco fallito - Teheran ha dato dimostrazione di poter minacciare obiettivi fino a 4.000 chilometri dal proprio territorio. Un raggio d’azione che tocca buona parte dell’Europa, Italia compresa, per inviare il messaggio che la Repubblica islamica è tutt'altro che sconfitta e che il Vecchio Continente non è immune alla guerra, se si schiera a favore dell’offensiva che intanto prosegue fino a toccare l’impianto nucleare iraniano di Natanz. «Preso di mira" - ha denunciato l’agenzia atomica iraniana - dai «criminali attacchi perpetrati dagli Stati Uniti» e Israele, senza tuttavia causare perdite radioattive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Iran avverte il mondo, missili sulla base nell'Oceano Indiano: obiettivo la Diego Garcia lontana 4mila km. Raid sul sito dell'uranio di Natanz

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