Auto nel mirino dei balordi decine di furti e finestrini rotti | i foggiani chiedono di far luce sui raid
Da alcune settimane nel centro di Foggia si registrano numerosi raid notturni che coinvolgono auto in sosta, con decine di vetture prese di mira, vetri rotti e furti di oggetti all’interno degli abitacoli. I residenti chiedono chiarimenti su quanto sta accadendo, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi che si susseguono nella zona.
Un colpo secco al deflettore o al finestrino laterale, l’abitacolo messo a soqquadro e il furto di pochi oggetti di scarso valore dal bagagliaio Atti vandalici o veri e propri furti: da alcune settimane il centro di Foggia è teatro di una sequenza impressionante di raid notturni, di vetri in frantumi e di abitacoli delle auto in sosta depredati. Intanto cè chi non ne può più e propone di organizzarsi in ronde. L’ultima segnalazione in ordine di tempo ci arriva da zona Corso Giuseppe Garibaldi, dove davanti a Palazzo di Città, dove per la seconda volta un residente ha ritrovato il finestrino posteriore dell'auto in frantumi. Il grave fenomeno non accenna a placarsi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Finestrini rotti per frugare nelle auto: ennesimo raid vandalico nelle tenebre di via da Zara
Giugliano, auto vandalizzate dopo il circo: “Decine di vetture con vetri rotti e furti”Paura a Giugliano, dove l'altra sera si è verificato un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a decine di cittadini.
Aggiornamenti e notizie su Auto nel mirino dei balordi decine di....
Temi più discussi: Ladri scatenati a Pairana Nel mirino le ruote delle auto; Non solo cacciaviti, il sistema di una coppia di ladri per svaligiare le auto a Roma; Finisce nel mirino dei truffatori a Senigallia: La targa della sua auto usata per una rapina. La nipote li insegue e li mette in fuga; Nichelino nel mirino dei ladri: auto prese di mira e finestrini spaccati.
Ladri scatenati a Pairana Nel mirino le ruote delle autoFurti negli appartamenti e ora anche sulle auto parcheggiate. A Pairana scatta la protesta da parte dei residenti per la mancanza di sicurezza soprattutto nelle ore notturne. L’ultimo bersaglio, nell’ ... laprovinciapavese.gelocal.it
Altro colpo al Grand'Affi, auto sfonda entrate e saracinesca: svaligiata gioielleriaÈ stato il punto vendita Stroili a finire nel mirino dei banditi nella notte tra sabato e domenica: sull'episodio indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Caprino Ver ... veronasera.it
Niente ruota di scorta nelle nuove auto, il motivo non è casuale - facebook.com facebook
Ravenna, diciassettenne narcotizzata e abusata in auto. Nei guai l’ex fidanzato x.com