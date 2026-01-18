Lep per asili nido Uil Abruzzo denuncia disparità di trattamento nelle quattro province
La Uil Abruzzo ha evidenziato significative differenze nelle tariffe degli asili nido tra le quattro province della regione. La denuncia si basa su uno studio condotto dal Dipartimento nazionale sociale della Uil e dal Dipartimento regionale della Uil Abruzzo, che mette in luce disparità di trattamento tra i capoluoghi di provincia. Questa situazione solleva questioni di equità e accessibilità nei servizi per le famiglie abruzzesi.
