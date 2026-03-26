Secondo gli ultimi sondaggi, il campo largo supera il centrodestra nelle intenzioni di voto, con un incremento rispetto alle elezioni europee. Nel frattempo, il partito di estrema destra registra il peggior risultato rispetto a quello ottenuto durante le elezioni europee. Dopo la sconfitta al referendum sulla Giustizia, questi dati rafforzano le difficoltà per il partito di destra.

E se non era abbastanza dolorosa lasconfitta al referendum sulla Giustizia, a mettere sale sulla ferita arrivano i sondaggi. La prima Supermedia AgiYoutrend dopo la vittoria del No arriva con tutta la sua corrente di ripercussioni scatenando un vero e proprioterremoto politico dentro il governo. A distanza di appena un giorno dalle sonore dimissioni di alcuni fedelissimi in Fratelli d’Italia, e a poche ora dall’addio diMaurizio Gasparri da capogruppo di Forza Italia in Senato, nonostante il numero di rilevazione sia ancora limitato dalla nuova Supermedia, si intravedono già delle tendenze. Insomma, anche se durante le due settimane che hanno... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sondaggi, il ‘sorpasso’ del campo largo sul centrodestra: per FdI peggior dato dalle Europee

Articoli correlati

Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestraLa prima Supermedia Agi/Youtrend dopo il referendum costituzionale che ha visto la vittoria del No, e dunque dell’opposizione, fotografa il sorpasso...

Leggi anche: Sondaggi politici, la rimonta del campo largo: ha quasi raggiunto il centrodestra

Approfondimenti e contenuti su Sondaggi il 'sorpasso' del campo largo...

Temi più discussi: Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli d’Italia stabile al 29,4%, cresce il M5S; Elezioni in Slovenia, Golob supera Janša nei sondaggi: lo spettro dell’ingovernabilità; Referendum, batosta per il governo. Un punto di svolta in questa legislatura; L’ira di Meloni, la calma di Schlein. Così il referendum cambierà la sfida.

Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestra. In calo FdI, Avs sopra la LegaSecondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, il partito di Meloni perde più di mezzo punto, cresce di poco il Pd. Bene il M5S ... msn.com

Sondaggi politici, sorpasso del campo largo sul centrodestraSondaggi politici, la prima Supermedia Agi/Youtrend dopo il referendum fotografa il sorpasso del campo largo sul centrodestra. lettera43.it

Sondaggi politici, il campo largo supera la destra e Fratelli d’Italia crolla dopo il referendum x.com

Un altro grande effetto del Referendum. Crolla la destra nei sondaggi e per la prima volta nella Supermedia il centrosinistra unito o Campo progressista supera il centrodestra di quasi un punto percentuale: 45,4% a 44,6%. Una svolta clamorosa, che non si re - facebook.com facebook