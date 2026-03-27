Nella vicenda di un ragazzo di 13 anni che ha accoltellato un'insegnante a Trescore Balneario, emergono dettagli sulla sua vita online. Tra chat, canali Telegram e post pubblicati durante le ore notturne, si scopre un ambiente digitale in cui la violenza viene rappresentata come uno spettacolo e i seguaci sono coinvolti nel monitorare e seguire ogni aggiornamento.

Chat, canali Telegram e post notturni. Man mano che si scava nella vita digitale del 13enne che ha accoltellato un'insegnante a Trescore Balneario, ci si addentra in un dedalo inquietante e profondo, in cui la violenza diventa spettacolo e i fan sono lì per guardare. Fisicamente possono trovarsi ovunque, anche a grande distanza dal luogo dell'azione. Le chat portano ad altri canali e a un'infinità di profili fatti di nickname, shitposting e meme, che rivelano una profonda tana del Bianconiglio fatta di desolazione, ma soprattutto mostrano l'ombra di un network internazionale che potrebbe aver influenzato, e forse anche armato, la mano del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nei profili del 13enne violenza come show. I killer sono idoli, le chat con i seguaci

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