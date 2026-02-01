I numeri e i profili di due boss nella rubrica di Maria Rosaria Boccia lo strano furto al negozio del fratello dopo le chat con Ranucci | i precedenti in famiglia

La procura di Roma ha scoperto nuovi dettagli sui due boss coinvolti nell’inchiesta, partendo dalla rubrica di Maria Rosaria Boccia e dai social. Sono emersi numeri e profili che collegano i sospetti a precedenti familiari e a un furto insolito avvenuto nel negozio del fratello. Dopo le chat con Ranucci, le indagini si sono concentrate su questi elementi, rivelando un quadro più complicato di quanto si pensasse.

È dalla rubrica telefonica e dei rapporti sui social di Maria Rosaria Boccia che emergono nuovi dettagli controversi contenuti negli atti dell’inchiesta della procura di Roma. L’imprenditrice di Pompei è accusata di 33 episodi di stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Come scrive Rita Cavallaro sul Giornale, dopo le chat con Sigfrido Ranucci con le teorie del complotto sulla presunta lobby gay di destra, dagli atti emergono numeri nella rubrica telefonica di Boccia e legami social con esponenti del clan camorristico Ridosso-Loreto. Il clan Ridosso-Loreto e l’omicidio di Angelo Vassallo.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Maria Rosaria Boccia

La procura di Roma ha reso note alcune chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia nell’ambito dell’indagine per stalking contro Sangiuliano.

Una banda di ladri ha preso di mira l’atelier del fratello di Maria Rosaria Boccia a Pompei.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maria Rosaria Boccia

