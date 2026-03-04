Chat Live Dazn fan a tu per tu con i loro idoli! La nuova iniziativa della piattaforma | primo ospite Lautaro

Dazn ha introdotto una nuova funzionalità che permette ai tifosi di interagire direttamente con i loro giocatori preferiti attraverso chat live. La prima sessione sarà con Lautaro, aprendo così un canale di comunicazione più diretto tra pubblico e sportivi. L'iniziativa mira a creare un legame più stretto tra i fan e i loro idoli, offrendo un’esperienza più coinvolgente.

Chat live con le stelle del calcio su DAZNFare domande reali: vai oltre le interviste e le notizie. Chiedi quello che vuoi sapere. Interagire Live: partecipa alla conversazione e interagisci in tempo reale. Godere di contenuti esclusivi: ...