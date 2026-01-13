Roma-Torino stasera in Coppa Italia | Gasperini alle prese con infortuni e mercato

Stasera si gioca Roma-Torino in Coppa Italia, una sfida importante in un momento di grande fermento per il calcio italiano. Gasperini deve affrontare le sfide legate agli infortuni e alle decisioni di mercato, elementi che influenzano la preparazione delle squadre. In questa fase della stagione, il calciomercato e le dinamiche delle rose sono al centro dell’attenzione, contribuendo a rendere il periodo particolarmente intenso per tifosi e addetti ai lavori.

Questi sono i periodi più caldi della stagione calcistica: ora, come in estate, il calciomercato catalizza l’attenzione di tifosi e società. Anzi, forse durante il mercato invernale le aspettative sono ancora più alte. Ci si aspetta che non vengano ripetuti gli errori dell’estate e che arrivino finalmente rinforzi concreti per un Gasperini chiamato a rendere grande questa Roma, nonostante una rosa ancora incompleta. Oltre al mercato, però, la testa dei tifosi è già rivolta al campo. Questa sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico, la Roma affronta il Torino negli ottavi di Coppa Italia, in una gara decisiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Torino stasera in Coppa Italia: Gasperini alle prese con infortuni e mercato Leggi anche: Roma-Torino, martedì 13 gennaio 2026 in Coppa Italia. Gasperini: “Obiettivo a cui teniamo tanto” Leggi anche: Coppa Davis, oggi l’esordio dell’Italia: Volandri alle prese con il dubbio Berrettini (sennò c’è Sonego) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma-Torino, stasera la Coppa Italia: dove vederla in chiaro (gratis), probabili formazioni, orario e arbitro. In palio i quarti con l'Inter; Roma-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; I convocati giallorossi per Roma-Torino; Roma-Torino oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla. Coppa Italia, pronostico Roma-Torino: Baroni cerca il "bis" all'Olimpico - Granata a caccia della qualificazione nello stadio in cui, in questo campionato, hanno battuto 1- tuttosport.com

Coppa Italia, Roma-Torino: statistiche, quote e pronostico - La difesa giallorossa, con sole 12 reti subìte, è la migliore del campionato mentre quella del Torino, con 32 reti incassate, è la peggiore (insieme a quella dell’Udinese). corrieredellosport.it

Roma-Torino, stasera la Coppa Italia: dove vederla in chiaro (gratis), probabili formazioni, orario e arbitro. In palio i quarti con l'Inter - La Roma è tornata a macinare punti in campionato, in attesa che arrivi il rinforzo dal mercato che Gasperini ha richiesto a più riprese per rinforzare l'attacco. ilmessaggero.it

Roma-Torino - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i tifosi si stanno avvicinando al match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Torino!

Roma-Torino - Le probabili formazioni!

