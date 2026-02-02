Prevenire per vincere insieme | la sfida della salute alle Olimpiadi Milano-Cortina

Mancano meno di due anni alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e cresce la corsa per garantire che tutto sia pronto. Le autorità e gli organizzatori lavorano senza sosta per mettere a punto le misure di prevenzione, perché la salute di atleti e spettatori sia assicurata. La sfida è grande, ma tutti sono convinti: prevenire è l’unico modo per vincere questa grande sfida.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si avvicinano e con esse cresce l’attenzione verso i valori che lo sport sa trasmettere in modo immediato e universale. Preparazione, costanza, impegno quotidiano e capacità di guardare lontano. Sono gli stessi principi che valgono anche quando si parla di salute, perché nessun traguardo si conquista senza un lavoro paziente, continuo e consapevole. È proprio a partire da questa analogia che nasce “PREVENIRE PER VINCERE INSIEME”, il video realizzato da ASST Valtellina e Alto Lario in collaborazione con Regione Lombardia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su un tema sempre più centrale per il benessere individuale e per la tenuta dei servizi pubblici: la prevenzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

Arianna Fontana si allena in pista con altri atleti per sensibilizzare sulla prevenzione.

Durante l’evento “Italia in Gioco – CIP e RAI fanno squadra”, Malagò e De Sanctis hanno evidenziato l’importanza di unire Olimpiadi e Paralimpiadi in un percorso condiviso, sottolineando le sfide culturali e organizzative e l’obiettivo di rafforzare il ruolo del movimento paralimpico nel contesto dei Giochi Milano-Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

