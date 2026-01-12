Stati Uniti la Fed nel mirino del dipartimento della giustizia

Il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di voler intraprendere azioni legali contro la Federal Reserve. L’11 gennaio, Jerome Powell, presidente della banca centrale americana, ha confermato la situazione, evidenziando le tensioni tra le istituzioni. Questa vicenda potrebbe avere implicazioni significative per la politica monetaria e il sistema finanziario statunitense.

L'11 gennaio Jerome Powell, presidente della Federal reserve (Fed), la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato che l'istituto è minacciato da azioni legali del dipartimento della giustizia.

La Stampa. . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti si impadroniranno della Groenlandia "in un modo o nell'altro" perché "se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina". "Raggiungere un accordo è la parte facile, ma - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti rimuoveranno le sanzioni al Venezuela per facilitare le vendite di petrolio Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato a Reuters che le sanzioni aggiuntive imposte dal suo paese al Venezuela potrebbero essere revocate gi x.com

