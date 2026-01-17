Addio a Rocco Commisso il presidente della Fiorentina si è spento negli Stati Uniti

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è venuto a mancare negli Stati Uniti. La famiglia e il club ufficializzano la sua scomparsa, che rappresenta una perdita significativa per la società e i tifosi. Commisso ha contribuito allo sviluppo del club e alla crescita del calcio italiano, lasciando un ricordo indelebile nel mondo sportivo.

L'annuncio della famiglia e del club viola. È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club. Nel messaggio si legge che, dopo un lungo periodo di cure, l'imprenditore si è spento negli Stati Uniti, circondato dall'affetto dei suoi cari. La comunicazione è firmata dalla moglie Catherine, dai figli Giuseppe e Marisa e dalle sorelle Italia e Raffaelina. La scomparsa ha profondamente colpito Firenze, i tifosi e tutto l'ambiente viola, che erano a conoscenza delle sue condizioni di salute ma continuavano a sperare in un suo ritorno attivo alla guida della società.

