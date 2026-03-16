Juventus | il calendario sorride ai bianconeri

La Juventus, sotto la guida di Luciano Spalletti, si prepara ad affrontare il calendario che sembra favorire il suo percorso. Le prossime partite potrebbero rappresentare un’opportunità importante per migliorare la posizione in classifica. La squadra si appresta a confrontarsi con avversari di livello, con l’obiettivo di ottenere risultati utili nelle prossime giornate di campionato.

La Juventus di Luciano Spalletti ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione nella corsa al quarto posto. Dopo la vittoria per 1-0 a Udine contro l’Udinese (gol di Boga ), i bianconeri hanno dimostrato di avere gli “anticorpi” per trasformare trappole in opportunità, e ora guardano con fiducia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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