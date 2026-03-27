Le amichevoli di nazionali hanno visto protagonisti tre giocatori dell'Inter, tra cui gli olandesi De Vrij e Dumfries, quest'ultimo autore di una prestazione significativa. L'Olanda ha ottenuto la vittoria, mentre la Svizzera, con Akanji in campo, è uscita sconfitto. Altre informazioni sulle partite e sui risultati non sono ancora state fornite.

di Paolo Moramarco Nazionali Inter, si sono concluse le amichevoli di Olanda e Svizzera, che ha visto tra i protagonisti anche i tre interisti. Ecco come sono andate. Dopo la giornata di ieri con i successi di tutti gli interisti scesi in campo nei match con le rispettive nazionali, anche quest’oggi tre giocatori nerazzurri sono stati impegnati nei rispettivi impegni con le proprie rappresentative. In particolare, sia gli olandesi Dumfries e De Vrij, che lo svizzero Akanji, sono scesi in campo in amichevole. Per i due olandesi, minutaggi differenti nel match vinto 2-1 contro la Norvegia. Mentre Dumfries è partito titolare, servendo anche l’... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionali Inter, vincono gli olandesi De Vrij e Dumfries, con l’esterno protagonista. Perde la Svizzera di Akanji

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