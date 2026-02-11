Infortunio Dumfries l’esterno olandese ha lavorato parzialmente con la squadra Cosa filtra in vista di Inter Juve

Questa mattina l’esterno dell’Inter Dumfries ha fatto un passo avanti nel suo recupero. Ha lavorato in parte con i compagni e si sta avvicinando alla ripresa completa, anche se ancora non è certo se sarà disponibile per la prossima partita contro la Juventus. I tifosi nerazzurri sperano di rivederlo in campo presto.

