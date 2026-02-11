Infortunio Dumfries l’esterno olandese ha lavorato parzialmente con la squadra Cosa filtra in vista di Inter Juve
Questa mattina l’esterno dell’Inter Dumfries ha fatto un passo avanti nel suo recupero. Ha lavorato in parte con i compagni e si sta avvicinando alla ripresa completa, anche se ancora non è certo se sarà disponibile per la prossima partita contro la Juventus. I tifosi nerazzurri sperano di rivederlo in campo presto.
Infortunio Dumfries, il calciatore olandese ha lavorato in parte con il resto della squadra. Ecco la situazione in vista di Inter Juve. La Juve osserva con attenzione le manovre ad Appiano Gentile, dove l’ Inter sta preparando la sfida di sabato sera con una rinnovata spinta di entusiasmo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico Cristian Chivu, ritrova gradualmente i pezzi pregiati del proprio scacchiere in vista del big match di San Siro. Dopo il rientro a pieno regime di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, la notizia del giorno riguarda il parziale ritorno in gruppo di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunio Dumfries, l’olandese è atteso a Milano nel prossimo weekend. Recupererà per Inter Juve? Cosa filtra dalla Pinetina
Dumfries dovrebbe arrivare a Milano nel prossimo weekend, mentre continua il suo recupero dall'infortunio.
Infortunio Dumfries, da Appiano la notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano: l’olandese torna in gruppo! Cosa filtra sul suo ritorno in campo
L’olandese Dumfries si è unito di nuovo al gruppo ad Appiano Gentile.
Inter, l'infortunio di Dumfries scuote la società nuova strategia sul mercato
