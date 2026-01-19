Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album Predestinato e al 4° nella classifica generale Album & compilation

Tony Colombo raggiunge il secondo posto nella classifica FIMI con il suo nuovo album, “Predestinato”, e si posiziona al quarto nella classifica generale “Album & Compilation”. Il debutto di questo lavoro conferma l’interesse del pubblico e la solidità del suo percorso artistico. Con oltre 2, le vendite e le performance di “Predestinato” si attestano tra le più ascoltate e apprezzate del momento.

Tony Colombo presenta il nuovo album “Predestinato”: firma copie al teatro Zappalà

Il 12 gennaio, alle ore 20, Tony Colombo sarà al teatro Zappalà di Palermo per presentare e firmare le copie del suo nuovo album, “Predestinato”, disponibile dal 9 gennaio. L’evento offre un’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni e incontrare l’artista in un contesto raccolto e autentico.

