Classifica FIMI dal 20 al 26 marzo 2026 Nayt debutta in cima agli album con Io Individuo

Nayt debutta in cima alla classifica FIMI degli album più venduti e ascoltati in streaming dal 20 al 26 marzo 2026 con il suo nuovo lavoro intitolato “Io Individuo”. La classifica si basa sui dati di vendita e ascolto registrati durante quella settimana. Nessun altro artista ha raggiunto una posizione superiore rispetto a Nayt in questa classifica.

La Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 20 al 26 marzo 2026 premia Nayt. Il rapper di Isernia, al secolo William Mezzanotte, debutta alla #1 degli album con Io Individuo, frenando l’esordio dei BTS. Nei singoli continua invece il dominio di Ossessione di Samurai Jay. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I Singoli. Samurai Jay – Ossessione Obsesion. Sayf – Tu mi piaci tanto. Sal Da Vinci – Per sempre sì. Ditonellapiaga – Che fastidio!. Fulminacci – Stupida sfortuna. LDA & Aka 7even – Poesie clandestine. Luchè – Labirinto. Nayt – L’astronauta. Achille Lauro – Perdutamente. Artie 5ive – Davverodavvero. Fedez & Marco Masini – Male necessario. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Classifica FIMI dal 20 al 26 marzo 2026, Nayt debutta in cima agli album con “Io Individuo” Articoli correlati Leggi anche: Classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026, Fulminacci debutta alla #2 degli album con “Calcinacci” Classifica FIMI dal 6 al 12 febbraio, Laura Pausini debutta terza negli album con ‘Io canto 2’Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Una selezione di notizie su Classifica FIMI Discussioni sull' argomento Classifiche FIMI settimana 12/2026: Tony Effe & Side Baby in vetta, Fulminacci debutta al secondo posto; Classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026: esordio boom per Fulminacci che si piazza al numero #2 degli album; Sanremo 2026: top e flop a 20 giorni dalla chiusura del Festival. I risultati delle canzoni nelle classifiche di streaming e radio; Samurai Jay annuncia Obsesión in duetto con Naiara. Classifiche FIMI: Sanremo 2026 resiste in vetta, Samurai Jay ancora al primo posto‘Ossessione’ ha guadagnato questa settimana il primo Disco d’oro di un brano di Sanremo, il singolo di Annalisa esordisce al trentaquattresimo posto ... it.blastingnews.com La classifica #FIMI della settimana 13 #Annalisa #News x.com La Classifica Fimi degli album di questa settimana! - facebook.com facebook