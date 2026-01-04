La Corea del Nord mostra i muscoli | lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone è il primo test dell’anno

La Corea del Nord ha condotto il primo test missilistico dell’anno, secondo fonti sudcoreane. La notizia riguarda il lancio di diversi missili balistici verso il Mar del Giappone, anche chiamato Mar Orientale. Questo episodio segnala un inizio d’anno con attività militare significativa da parte di Pyongyang, che continua a monitorare attentamente la regione.

La Corea del Nord ha effettuato il primo test missilistico del 2026. Secondo quanto riferito dall’agenzia sudcoreana Yonhap, Pyongyang ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar Orientale, noto anche come Mar del Giappone. La notizia è stata confermata da fonti dell’esercito di Seul, che hanno parlato di lanci rilevati dai sistemi di sorveglianza senza fornire, per il momento, ulteriori dettagli tecnici. L’ufficio presidenziale sudcoreano ha riferito di aver tenuto una riunione d’emergenza sulla sicurezza e ha esortato la Corea del Nord a cessare « atti provocatori che violano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». 🔗 Leggi su Open.online

