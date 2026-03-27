Nati due rarissimi gemelli di gorilla di montagna in Congo | è la seconda volta in pochi mesi
Nel Parco dei Virunga in Congo sono nati due gemelli di gorilla di montagna, segnando la seconda nascita di questo tipo nel 2026. Entrambi i cuccioli sono stati osservati poco dopo la nascita e sono stati registrati come nuovi membri della popolazione locale di gorilla. La nascita rappresenta un evento raro per questa specie, considerata in via di estinzione.
Nel Parco dei Virunga, in Congo, sono nati due gemelli di gorilla di montagna: è il secondo caso nel 2026. Un evento rarissimo che rappresenta un segnale positivo per questa specie ancora minacciata di estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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