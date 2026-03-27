Nati due rarissimi gemelli di gorilla di montagna in Congo | è la seconda volta in pochi mesi

Nel Parco dei Virunga in Congo sono nati due gemelli di gorilla di montagna, segnando la seconda nascita di questo tipo nel 2026. Entrambi i cuccioli sono stati osservati poco dopo la nascita e sono stati registrati come nuovi membri della popolazione locale di gorilla. La nascita rappresenta un evento raro per questa specie, considerata in via di estinzione.