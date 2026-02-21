Guida la moto senza patente e assicurazione | è la seconda volta in pochi mesi

Un uomo è stato fermato mentre guidava una moto senza patente e assicurazione, ripetendo il comportamento già riscontrato pochi mesi fa. Le forze dell’ordine hanno notato il veicolo in transito e lo hanno fermato durante un controllo di routine. Il motociclista non ha mostrato documenti validi e aveva già precedenti simili. La polizia ha sequestrato il mezzo e avviato le procedure del caso. I controlli nei prossimi giorni continueranno su tutto il territorio.

Proseguono i controlli stradali delle forze dell’ordine sul territorio trentino finalizzati a prevenire i reati e incrementare la sicurezza degli utenti delle strade. Nell’ambito di questa attività i carabinieri di Levico Terme hanno sorpreso un cittadino di 40 anni alla guida di una motocicletta che, stando a quanto emerso dagli accertamenti, non aveva mai conseguito la patente per condurre il mezzo ed era a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. Un comportamento, questo, per il quale era già stato multato qualche mese prima dagli stessi militari. A tradirlo, si legge in una nota dell’Arma, è stato il suo comportamento sospetto: alla vista del posto di blocco, infatti, l’uomo ha improvvisamente cambiato strada entrando in un parcheggio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

