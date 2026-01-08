Nei Virunga sono nati due gemelli di gorilla di montagna | una rara speranza per una specie ancora in pericolo

Nel Parco dei Virunga sono nati due gemelli di gorilla di montagna, un evento raro che rappresenta una piccola speranza per questa specie minacciata. Con una popolazione complessiva di circa mille esemplari distribuiti tra Congo, Ruanda e Uganda, la nascita di questi cuccioli contribuisce alla conservazione e alla continuazione della specie.

Nel Parco dei Virunga sono nati due rari gemelli di gorilla di montagna. Un evento raro e prezioso per una scimmia in pericolo che sopravvive con poco più di mille individui tra Congo, Ruanda e Uganda.

