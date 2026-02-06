Vueling licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino | incentivo a chi non si oppone
Questa mattina Vueling ha annunciato il licenziamento di 84 assistenti di volo a Fiumicino. L’azienda ha raggiunto un accordo con i sindacati, e le lettere di licenziamento saranno inviate a partire dal 1 marzo. Chi non si oppone riceverà un incentivo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, molti dei quali temono il futuro e chiedono chiarimenti.
(Adnkronos) – C'è l'accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la base di Roma Fiumicino, che scatterà dal 1 marzo. L'accordo è stato siglato oggi al ministero del Lavoro da Vueling Airlines Sa e dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Anpac, Rsa. I licenziamenti, a quanto apprende l'AdnKronos che ha potuto visionare il verbale di accordo, saranno effettuati applicando il "criterio della non opposizione", ovvero: ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento, sottoscrivendo un apposito verbale, verrà riconosciuto un "incentivo economico" pari a 22 mensilità della retribuzione annua lorda e potranno scegliere poi se chiedere l’assunzione ex novo presso la sede spagnola, a Barcellona.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondimenti su Vueling Fiumicino
Vueling, scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino: 84 a rischio. I sindacati: "A poche ore dal baratro nessuna trasparenza"
Vueling ha deciso di licenziare 84 dipendenti all’aeroporto di Roma Fiumicino.
Sciopero di 8 ore dopo licenziamento considerato ingiusto dal collettivo dei lavoratori
I lavoratori di un’azienda hanno deciso di incrociare le braccia per otto ore, dopo aver ricevuto un licenziamento che considerano ingiusto.
Ultime notizie su Vueling Fiumicino
Vueling, licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino: incentivo a chi non si opponeC'è l'accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la base di Roma Fiumicino, che scatterà dal 1 marzo. L'accordo è stato ... adnkronos.com
Vueling, scattano i licenziamenti a Roma Fiumicino: 84 a rischio. I sindacati: A poche ore dal baratro nessuna trasparenzaLa denuncia del sindacato Usb: I lavoratori rischiano il licenziamento perché l'azienda è rimasta chiusa a ogni richiesta di applicare ammortizzatori sociali. Attesa per l'incontro al ministero del ... today.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.