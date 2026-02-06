Vueling licenziamento collettivo per 84 lavoratori Fiumicino | incentivo a chi non si oppone

Questa mattina Vueling ha annunciato il licenziamento di 84 assistenti di volo a Fiumicino. L’azienda ha raggiunto un accordo con i sindacati, e le lettere di licenziamento saranno inviate a partire dal 1 marzo. Chi non si oppone riceverà un incentivo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori, molti dei quali temono il futuro e chiedono chiarimenti.

(Adnkronos) – C'è l'accordo sul licenziamento collettivo avviato da Vueling per 84 lavoratori, tutti assistenti di volo impiegati presso la base di Roma Fiumicino, che scatterà dal 1 marzo. L'accordo è stato siglato oggi al ministero del Lavoro da Vueling Airlines Sa e dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Anpac, Rsa. I licenziamenti, a quanto apprende l'AdnKronos che ha potuto visionare il verbale di accordo, saranno effettuati applicando il "criterio della non opposizione", ovvero: ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento, sottoscrivendo un apposito verbale, verrà riconosciuto un "incentivo economico" pari a 22 mensilità della retribuzione annua lorda e potranno scegliere poi se chiedere l'assunzione ex novo presso la sede spagnola, a Barcellona.

