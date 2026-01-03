La Fiamma Olimpica nelle Marche Fabio Luna Coni Marche | Momento storico per lo sport marchigiano

Il passaggio della Fiamma Olimpica nelle Marche rappresenta un evento di grande importanza per lo sport e la regione. Fabio Luna del Coni Marche sottolinea come questo momento segni una tappa significativa nel percorso sportivo locale, rafforzando il legame tra le Marche e i valori olimpici. Un’occasione per celebrare l’impegno e la crescita delle discipline sportive sul territorio.

ANCONA – «Il passaggio della Fiamma Olimpica nelle Marche è un momento storico per lo sport e per la Regione in generale». Così il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, alla vigilia dell'arrivo della fiaccola delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, attesa domattina ad Ascoli Piceno.

