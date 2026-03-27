Narni a Vigne sono in fase di completamento i lavori di sistemazione del muro che costeggia la vecchia Flaminia

A Vigne, frazione di Narni, sono in corso i lavori di sistemazione del muro di contenimento che si trova lungo la vecchia strada Flaminia. I lavori sono in fase di completamento e riguardano l’area vicino alla chiesa della frazione. Nessun'altra informazione ufficiale è stata comunicata in merito ai tempi o ai dettagli delle operazioni.

Si propone anche la sistemazione di alcuni tratti dello stesso muro, antistante la costruzione della nuova chiesa presso l'istituto religioso 'Suore Consolatrici del Sacro Cuore di Gesù' Nella frazione di Vigne sono in fase di avanzamento i lavori di sistemazione del muro di contenimento nei pressi della chiesa. A darne notizia è la consigliera comunale Eleonora Fociani del Partito Socialista. L'esponente di maggioranza a luglio del 2022 aveva presentato una interrogazione proprio per sollecitare il ripristino di quel muro. "I lavori vengono eseguiti - spiega -, dalla ditta di Davide Capotosti. Il muro verteva in condizioni critiche da circa due decenni, era a tratti crollato, permanentemente transennato e coperto da erbacce di ogni genere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Narni, a Vigne sono in fase di completamento i lavori di sistemazione del muro che costeggia la vecchia Flaminia Articoli correlati Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idricaAica informa che entro la fine della settimana saranno completati i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti,... Annunciati i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa SpoltoreA marzo inizieranno i lavori di sistemazione e miglioramento idraulico del tratto del fiume Pescara che attraversa Spoltore, nell'area di via Arno al...