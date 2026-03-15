Il Napoli ha vinto 2-1 contro il Lecce, ma fin dall'inizio ha incontrato difficoltà. Durante la partita, sono stati schierati sia Meret che Milinkovic come portieri, alternandoli nel corso del match. La scelta di utilizzare entrambi sembra aver creato qualche tensione tra i due in campo. La partita si è svolta con diverse sfide tra i portieri, che hanno contribuito a un inizio complicato per i padroni di casa.

Il Napoli batte il Lecce per 2 a 1, ma la partenza della gara è stata decisamente in salita per gli azzurri. “La partita comincia di fatto con un gol del Lecce da calcio d’angolo, quando un armadio umano di nome Siebert si eleva su tutta la difesa del Napoli e mette in rete”. Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno fa notare che “non è un colpo del caso o della fortuna. È tutto il primo tempo che vede un Napoli perennemente sott’acqua. Forse solo il ciuffo di Alisson ne spunta, con iniziative quasi individuali di un solitario e disperato centravanti danese”. Leggi anche: Pagelle – Si apre la campagna referendaria su Conte. Il quesito è: “Volete che Conte vada via?”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Possibile che l’alternanza tra Meret e Milinkovic stia logorando i portieri?

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