L'articolo di Athletic si concentra sulla reazione emotiva di Lukaku dopo il gol decisivo a Verona, evidenziando le sue lacrime e il momento di intimità vissuto nel contesto del Napoli. Viene sottolineato come il calcio coinvolga persone reali e delicate, spesso nascoste dietro le performance in campo. La narrazione mette in luce il lato umano di un atleta durante un episodio significativo della giornata di Serie A.

Scrive: “Spesso i discorsi nel calcio sono impersonali”. Riporta le parole di Conte: "Ho dovuto trovare le parole per gestire situazioni nuove" e aggiunge: "È raro imbattersi in considerazioni di questo genere" James Horncastle su Athletic comincia il suo approfondimento sulla giornata di Serie A con Romelu Lukaku e le sue lacrime dopo il gol vittoria a Verona all’ultimo secondo. Romelu Lukaku ha guardato il cielo e ha indicato. Quando i suoi compagni di squadra si sono dileguati. L’arbitro Colombo ha dovuto estrarre il cartellino giallo. Dopo aver segnato all’ultimo secondo il gol vittoria contro il Verona, Lukaku si è tolto la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Athletic celebra Lukaku, le sue lacrime e l’intimità del Napoli: “Dimentichiamo che il calcio è giocato da persone”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lukaku, lacrime e rinascita: il gol che riaccende il Napoli”

Napoli, il teatro Sannazaro distrutto da un incendio, persone intossicate e danni ai palazzi. Le lacrime della nipote di Luisa ConteSpaventoso incendio nella notte a via Chiaia a Napoli all'interno di un condominio intorno alle 6 del mattino.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Athletic celebra

Discussioni sull' argomento Corriere dello Sport: Lukaku, lacrime e rinascita: il gol che riaccende il Napoli; CdS Campania celebra il Napoli e Sal Da Vinci con un solo titolo; Corriere dello Sport: Lukaku al 96’, il Napoli piega il Verona e vede la Champions; Corriere dello Sport: Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il Napoli.

“Pizzighettone celebra il 5° Memorial Renato Beretta: sport, giovani e solidarietà tra pesca e bici colorate”. Pizzighettone (CR) - Una giornata di sport, amicizia e inclusione ha animato i laghetti del “Lago Segugio” per il 5° Memorial Renato Beretta, consolidato - facebook.com facebook

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma celebra lo #Sport. Un grazie da parte mia alle Colleghe ed ai Colleghi che hanno rappresentato l'Ordine capitolino. @OrdineAvvROMA @radiotribunale @Movforense x.com