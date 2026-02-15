Rula Jebreal fa una rivelazione inaspettata su Giorgia Meloni | le sue parole lasciano di stucco

Rula Jebreal ha svelato una notizia sorprendente su Giorgia Meloni, causata da un episodio recente che ha attirato l’attenzione. Durante un’intervista, ha raccontato di aver incontrato la premier in un’occasione speciale, descrivendo dettagli che nessuno conosceva. La giornalista ha spiegato come questa esperienza abbia cambiato il suo punto di vista sulla leader politica. La sua dichiarazione ha suscitato molte reazioni sui social e tra gli osservatori.

Rula Jebreal interviene nel dibattito politico del momento e le sue parole su Giorgia Meloni riaccendono una vecchia polemica. Il Festival di Sanremo continua a essere non soltanto un evento musicale, ma anche uno spazio in cui si intrecciano politica, opinioni e polemiche. Negli ultimi giorni, il dibattito si è acceso dopo la rinuncia di Andrea Pucci al ruolo di co-conduttore, una decisione arrivata in seguito alle critiche per alcuni suoi post ritenuti offensivi. Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa. Intervista a Rula Jebreal, che nel 2020 subì una campagna mediatica da parte di Giorgia Meloni per la sua partecipazione a Sanremo. Il caso Andrea Pucci e il suo ritiro dalla co-conduzione del di Sanremo 2026.