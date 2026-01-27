In questo approfondimento si analizzano le recenti tensioni a Napoli, focalizzandosi sulle critiche rivolte a Conte per gli allenamenti intensi e sulla gestione dei tempi di recupero. Un quadro che evidenzia le dinamiche tra squadra, allenatore e pubblico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Napoli, sospetti sulla gestione dei tempi di recupero e la vox populi condanna Conte per gli allenamenti troppo duri A Napoli è quasi il tempo dei processi. Non ancora ma quasi. Lo scudetto è andato, domani contro il Chelsea la squadra di Conte si gioca la permanenza in Champions League. Altrimenti sarà addio prematuro all’Europa. E in più ci si domanda di chi possa essere la responsabilità di tutti questi infortuni. Scrive Repubblica con Marco Azzi: A bocce ferme il Napoli dovrà capire cosa non ha funzionato. Si gioca ogni tre giorni e c’è il sospetto che non sia stata ottimale la gestione degli esigui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, litigare con gli arbitri è stato controproducente. La vox populi condanna Conte per gli allenamenti duri (Repubblica)

