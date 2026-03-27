Napoli il nutrizionista Rufolo | Conte e De Laurentiis molto attenti all’alimentazione

Il nutrizionista del Napoli, Marco Rufolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente collegata alla società calcistica. Ha parlato dell’importanza della nutrizione nel calcio attuale e ha spiegato come vengono gestiti gli atleti durante il periodo del Ramadan. Rufolo ha inoltre dichiarato che sia il tecnico sia il presidente della squadra prestano molta attenzione all’alimentazione dei giocatori.

Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club, dove ha spiegato l’importanza della nutrizione nel calcio moderno e di come gestire gli atleti durante il Ramadan. Le parole del dottor Rufolo, nutrizionista del Napoli. “ La nutrizione oggi non è più un dettaglio, è di fondamentale importanza, perché è quello che consente ad un atleta di poter essere performante. Una partita oggi si prepara anche e soprattutto a tavola. Questo ci consente nei 90 minuti di avere un atleta muscolarmente pronto, performante e che abbia anche lucidità cognitiva. Non è importante solo la nutrizione, ma anche l’idratazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, il nutrizionista Rufolo: “Conte e De Laurentiis molto attenti all’alimentazione” Articoli correlati Napoli, parla il nutrizionista Rufolo: “Vi spiego i segreti, una partita si prepara soprattutto da questo!”Il nutrizionista del Napoli Marco Rufolo ha parlato in esclusiva a Radio CRC dei segreti della nutrizione. Napoli, Conte svela sul futuro: «Qui sto molto bene, a fine campionato faremo delle valutazioni con De Laurentiis. Da parte mia c’è voglia di continuare»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Tutti gli aggiornamenti su Napoli il nutrizionista Rufolo Conte e... Temi più discussi: Dall'Argentina - Siviglia in pole per Zeballos. Anche altri 4 club lo vogliono: la posizione del Napoli; UFFICIALE - SSC Napoli, ecco chi è il nuovo nutrizionista! Prende il posto di Tiberio Ancora; Lukaku stamattina al centro sportivo dell'Anderlecht: svelato il motivo | FOTO; Guerri Napoli Basket, Doyle arriva oggi: Magro cambia orario dell'allenamento per inserirlo subito prima di Varese. Napoli, il nutrizionista Rufolo: Conte e De Laurentiis molto attenti all’alimentazioneIl nutrizionista del Napoli Rufolo ha parlato dell'importanza della nutrizione nel calcio e di come gestire gli atleti durante il Ramadan. ilnapolista.it Il nutrizionista Rufolo: Come mangia... il Napoli. Pizza nel giorno libero. Conte e De Laurentiis...Il Dottor Marco Rufolo, nutrizionista della SSC Napoli, ha rilasciato un'intervista Radio CRC, emittente partner del club azzurro, per parlare dell'importanza dell'alimentazione nella vita di ogni sin ... msn.com Napoli, linea dura con Lukaku: se non rientra dal Belgio entro martedì finirà fuori rosa. Cosa fareste con lui Come dicono a Castel Volturno (ma anche a Torino, a Roma, a Napoli e ad Anversa): quando il gioco si fa duro si comincia duramente a giocare. - facebook.com facebook Santacroce: “Napoli-Milan si deciderà a centrocampo. Tra McTominay e Rabiot ecco chi scelgo” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com